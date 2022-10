Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kinder mit Perücken stehlen Schmuck

Zeugenaufruf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz

Tatzeit: 13.10.22, gegen 15.50 Uhr

Am Donnerstag betraten acht ca. 3 - 4 Jahre alte Kinder gegen 15.50 Uhr eine Boutique am Neutorplatz. Die Kinder griffen das Regal in der Nähe des Eingangs und entwendeten eine größere Menge Kinder-Modeschmuck. Anschließend rannten sie in Richtung Südwall davon. Die Kinder trugen alle Perücken. Auf ihrer Flucht verloren drei der Kinder ihre Perücken und ein Passant fand auch einige der gestohlenen Schmuckstücke, die die Kinder ebenso verloren hatten. Nach Angaben des namentlich nicht bekannten Passanten seien die Kinder in Begleitung einer erwachsenen Frau gewesen, die diese geschickt habe.

Die Perücken waren aus einem Geschäft an der Neustraße gestohlen worden.

Zeugen, insbesondere der bereits erwähnte Passant, werden gebeten, sich bei der Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell