Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten a. K.: Ehepaar angegriffen und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 25.03.2022, gegen 20 Uhr hatte ein Ehepaar an Ihrem Wohnobjekt in Eichstetten zunächst ein Scheibenklirren wahrgenommen.

Bei der anschließenden Nachschau wurden sie in ihrem Garten von einer bislang unbekannten männlichen Person angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein, bei dem auch ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde eingesetzt waren.

Weitere Ermittlungen zu den konkreten Hintergründen wurden eingeleitet. Es wird nachberichtet.

