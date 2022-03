Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Schwerer Diebstahl in Büroräume eines Stiftungsgebäudes in der Straße "Am Walzwerk".

Hattingen (ots)

Nachdem zuvor ein Mitarbeiter seine Schlüssel zu einem Stiftungsgebäude verloren hatte betraten unbekannte Täter mit diesem Schlüssel am Freitag, den 25.03.2022 gegen 00:36 Uhr die Büroräume eines Stiftungsgebäudes in der Straße "Am Walzwerk". In dem Objekt wurde zum einen in der Werkstatt eine Geldkassette aufgebrochen. Des Weiteren wurde die Registrierkasse in einem Verkaufsraum augenscheinlich durchsucht. Entwendet wurde zunächst Nichts. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es bislang nicht.

