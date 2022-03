POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichholzstraße

Wetter (ots) - Am 25.03.2022 um 14:30 Uhr überquerte ein 35-jähriger Fußgänger aus Wetter in der Schmiedestraße Höhe Hausnummer 4 an einer für ihn Rotlicht zeigenden LZA die Fahrbahn. Hierbei wurde er vom Pkw einer 55-jährigen Wetteranerin erfasst. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

