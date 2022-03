Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, 26.03.2022, um 13:30 Uhr, befuhr eine 63-jährige Hattingerin mit ihrem Opel die Hauptstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Um einen Fußgänger passieren zu lassen, hielt die Hattingerin vor einer Querungshilfe an. Dies übersah ein 32-jähriger Oberhausener mit seinem Suzuki Motorrad und kollidierte mit dem stehenden Pkw. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8500 Euro.

