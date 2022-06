Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Lennestadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (27. Juni) 09.00 Uhr und Dienstag (28. Juni) 09.45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Grevenbrück ein. Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zum Lokal am Bahnhofsplatz. Im Inneren wurden offenbar nur die Kühltruhen und Kühlschränke geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich dagegen im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell