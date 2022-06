POL-OE: Wohnungseinbruch in Fahlenscheid

Attendorn (ots) - Zwischen Samstag (25. Juni) und Sonntag (26. Juni) sind Unbekannte in ein Restaurant in der Kölner Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter dafür ein Fenster und gelangten so in den großen Raum des Restaurants. Dort entwendeten sie verschiedene alkoholische Getränke. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

