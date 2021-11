Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mann kollabiert am Steuer seines Lkw

Schüttorf (ots)

Am Freitag gegen 8 Uhr musste ein 60-jähriger aus Dorsten seinen Lkw aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf der Beschleunigungsspur der A30 in Höhe der Anschlussstelle Schüttorf-Nord anhalten. Anschließend kollabierte der Fahrer am Steuer seines Lkw. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus. Auf der Autobahn kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

