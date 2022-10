Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert zur Tankstelle

Ahaus (ots)

Tatort, Ahaus

Tatzeit: 14.10.2022, 01:15 Uhr

Eigentlich wollten zwei Polizisten ihren Streifenwagen in der Nacht zum Freitag nur betanken, als sie ein Zeuge ansprach. Er schilderte, dass er wenige Minuten zuvor gesehen habe, wie ein Autofahrer aus seinem Wagen gestiegen und mit auffälligem Gang in den Tank-Shop gegangen sei. Für ihn habe es so ausgesehen, als ob der Mann alkoholisiert sei. Der Eindruck trügte nicht. Polizisten sprachen den auf der Fahrerseite sitzenden 26-Jährigen an. Nach anfänglichem Lamentieren räumte er die Fahrt unter Alkoholeinfluss ein. Er habe Biernachschub kaufen wollen, gab der Geständige an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

