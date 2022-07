Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Waldbrand durch Feuerwehr gelöscht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch wurde das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen 11:40 Uhr von der Feuerwehr über einen möglichen Waldbrand im Bereich Warmbronn informiert. Tatsächlich konnte im weiteren Verlauf ein Brand auf einer Lichtung im Wald nahe der Kreisstraße 1008 (Büsnauer Straße) und der Autobahn 8 / 81 ausgemacht werden. Aus noch unbekannter Ursache gerieten dort trockene Gräser und am Boden liegende Hölzer in Brand, wobei der Wind die etwa kniehohen Flammen in Richtung des Waldes zu treiben drohte. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer vollständig löschen, noch bevor es den Baumbestand erreicht hatte. Betroffen war eine Fläche von etwa 30 auf 50 Metern, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Büsnauer Straße musste wegen des Einsatzes ab 12:20 Uhr bis gegen 15:00 Uhr voll gesperrt werden. Zur Suche und Eingrenzung der Brandörtlichkeit waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen der Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandentstehung beim Polizeirevier Leonberg dauern an.

