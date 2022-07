Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 55 Jahre alter Radfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 08:35 Uhr in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 55-Jährige querte mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg der Wolfgang-Brumme-Allee in Richtung Flugfeld, als er mutmaßlich von einem aus Richtung Flugfeld nach rechts abbiegenden 49 Jahre alten Porsche-Fahrer übersehen wurde. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei welcher der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Der Sachschaden an dem Porsche wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, der Schaden an dem Fahrrad auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, und bittet diese, sich unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

