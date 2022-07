POL-LB: Mötzingen: Unbekannte verbrennen Hinweisschild - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Montag in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar eine Baustellenabsperrung, mehrere Fenster sowie einen Aufzug. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen. ...

