Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Tuttlingen) Brennende Gartenhecke verursacht Gebäudeschaden (12.05.2022)

Spaichingen (ots)

Ein Brand hat Polizei und Feuerwehr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf die Straße "Vordere Schulgasse" auf den Plan gerufen. Eine Anwohnerin hatte, nicht weit von einer Gartenhecke entfernt, in einer Feuerschale ein Feuer entflammt. Durch eine Windböe schlugen die Flammen gegen die Hecke, die schnell in Brand geriet, der sich ausweitete. Der mit 12 Helfern angerückten Feuerwehr gelang es, den Brand schnell abzulöschen. Die Hitzeentwicklung beschädigte jedoch die Fassade des Hauses und mehrere Fenster. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 10.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

