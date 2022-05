Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) Schaden an einem Auto verursacht und weggefahren - Zeugen gesucht (12.05.2022)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist bei einem Parkvorgang am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Unterer Mühlenweg" gegen einen abgestellten blauen Opel Astra geprallt und anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern weggefahren. Der Opel wird durch den Zusammenstoß hinten links beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Opel auf eine Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

