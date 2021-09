Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radkappen geklaut/ Zigarettendiebe steigen übers Dach

Iserlohn (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2021 bis 27.09.2021 wurden an der Bremsheide alle vier Radkappen an einem geparkten Pkw entwendet. Es handelt sich um silberne Kunststoffkappen. Der Pkw war an der Wohnanschrift des Geschädigten Iserlohners geparkt.

Am 28.09.2021 drangen unbekannte Täter zwischen 1:30 und 2 Uhr in einen Supermarkt am Nußberg ein. Die Täter gelangten über ein Seitendach in den Verkaufsraum und beschädigten dabei die Dachverkleidung. Im Innenraum entwendeten sie diverse Zigarettenschachteln und flüchteten dann mit der Beute von der Örtlichkeit. Der Eigentümer wurde durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei. Die Täter konnten trotz Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0. (becks)

