Gailingen am Hochrhein (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch auf einem Parkplatz in der Schulstraße die beiden Kennzeichenschilder KN-KC 419 von einem VW Pheaton abmontiert und an einen größeren Kastenwagen angebracht. Mit diesem Transporter verübten anschließend die Täter in einem ...

mehr