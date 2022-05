Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein

Lkr. Konstanz) Kennzeichen von VW Pheaton gestohlen und - Zeugen gesucht (12.05.2022)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch auf einem Parkplatz in der Schulstraße die beiden Kennzeichenschilder KN-KC 419 von einem VW Pheaton abmontiert und an einen größeren Kastenwagen angebracht. Mit diesem Transporter verübten anschließend die Täter in einem Industriegebiet im benachbarten Dissenhofen/ Schweiz einen Einbruch in ein Motorradfachgeschäft. Hierbei nahmen die Diebe insgesamt sechs Motorräder der Marken KTM, Suzuki und Kawasaki mit. Personen, die Hinweise zum Verbleib der Kennzeichenschilder und Motorräder oder zum Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

