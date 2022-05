Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen

Lkr. Konstanz) Motorradfahrer stürzt aufgrund einer Ölspur - zwei leicht Verletzte (12.05.2022)

Steißlingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, ist es im Kreisverkehr "Maier-Kreisel" auf der Landesstraße 226 zu einem Unfall gekommen, wobei ein 16-jähriger Zweiradfahrer und seine 17-jährige Sozia stürzten und sich leicht verletzten. Der Fahrer einer Yamaha YZF-R125 fuhr in den Kreisverkehr ein und rutschte aufgrund einer dortigen Ölspur mit seinem Gefährt nach rechts weg. Auf den naheliegenden Radweg in Richtung Singen kam das Motorrad zu Fall. Der 16-Jährige und die 17-Jährige verletzten sich hierbei leicht, mussten aber nach einer medizinischen Erstversorgung von einem Notarzt nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass sich die Ölspur durch den gesamten Kreisverkehr zog. Die hinzugezogene Feuerwehr Steißlingen beseitigte das Öl von der Straße. Personen, die Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

