Hüfingen (ots) - Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 71-jährige hielt mit einem Audi am Fahrbahnrand an und wollte aussteigen. Sie öffnete die Fahrertür und achtete nicht auf einen von hinten herannahenden Mercedes einer 51-Jährigen. Der ...

