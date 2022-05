Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Grober Unfug- Unbekannte reißen Leitpfosten raus (13.05.2022)

Konstanz (ots)

Insgesamt zehn Leitpfosten haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Schwaketenstraße zwischen der Universität und der Geschwister-Scholl-Straße aus der Verankerung gerissen. Die unbekannten Täter warfen die Leitposten anschließend über eine Wegstrecke von mehreren hundert Meter auf die Straße. Glücklicherweise kam es zu keinen Schäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen und an den Leitpfosten selbst. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell