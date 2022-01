Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg-Fahren ohne Versicherungsschutz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung

Westerburg (ots)

Am Dienstag, dem 04.01.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde in der Kantstraße in Westerburg ein PKW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht zugelassen und nicht versichert war. Die angebrachten Kennzeichen waren nicht für den PKW ausgegeben und waren zudem mit gefälschten Zulassungssiegeln und einer gefälschten TÜV-Plakette versehen. Gegen die 21 Jahre alte Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Fahrzeug sichergestellt.

