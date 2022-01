Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod-Fahren unter Alkoholeinwirkung

Rennerod (ots)

Am Montag, dem 03.01.2022, gegen 23:20 Uhr, wurde in der Siegener Straße in Rennerod ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 40 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

