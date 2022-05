Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autotür geöffnet und nicht auf den Verkehr geachtet (12.05.2022)

Hüfingen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 71-jährige hielt mit einem Audi am Fahrbahnrand an und wollte aussteigen. Sie öffnete die Fahrertür und achtete nicht auf einen von hinten herannahenden Mercedes einer 51-Jährigen. Der Mercedes prallte mit der rechten vorderen Seite gegen die geöffnete Fahrertür. Dadurch entstand am Audi ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Schaden am Mercedes bezifferte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell