POL-SE: Rickling/ B 205 - Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sperrt die Bundesstraße - Erstmeldung

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (19.04.2022) ist in den Morgenstunden ein versuchter Einbruchdiebstahl in ein Ärztehaus in der Straße "Vormstegen" festgestellt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Tat dürfte sich zwischen Donnerstag, 14.04.2022, 18:00 Uhr und ...

mehr