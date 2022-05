Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt Polizeigebäude (12.05.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Eingangstür einer Polizeiwache hat ein Unbekannter am Donnerstagabend kurz nach 22.30 Uhr beschädigt. Der Täter warf mehrfach einen größeren Stein gegen das Glas der Eingangstür eines Polizeipostens auf der Karlstraße. Das Türglas hielt stand, erhielt jedoch einen Riss. Der herunterfallende Stein zog mehrere Platten des Fußbodens im Eingangsbereich in Mitleidenschaft. Insgesamt verursachte der Unbekannte einen Schaden von mehreren tausend Euros. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

