Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen) Nach Rauchentwicklung Schule evakuiert (13.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein vermeintlicher Brand hat Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 11.30 Uhr auf die Straße Adlerring auf den Plan gerufen. Der Hausmeister einer Grundschule bemerkte starken Rauch im Bereich des Heizraums und informierte die Rettungsleitstelle. Bis zum Eintreffen der Helfer hatten Lehrer die knapp 200 Schülerinnen und Schüler bereits evakuiert und in einer benachbarten Sporthalle untergebracht. Als Ursache de Qualms stellte sich ein Defekt an der Heizungsanlage heraus, wodurch es aber nicht zu einem Band oder Beschädigungen am Gebäude kam. Eine Heizungsfirma kümmerte sich um die Behebung des Defekts und der Schulunterricht konnte nach kurzer Unterbrechung wieder weitergehen.

