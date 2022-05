Konstanz (ots) - Ein dreister Dieb hat aus einem unverschlossenen Führerhaus eines Lastwagens am Freitagmorgen im Zeitraum 10.50 Uhr bis 11.00 Uhr eine Tasche geklaut. Der Lastwagen war auf dem Münsterplatz abgestellt. Ein 64-Jähriger lieferte Lebensmittel an ein Restaurant aus. Der Unbekannte nutzte die günstige Gelegenheit der Abwesenheit des Fahrers, um in das ...

mehr