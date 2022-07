Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Feuerwehreinsatz in der Hindenburgstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte am Montagnachmittag mit acht Fahrzeugen und 32 Wehrkräften in die Hindenburgstraße in Herrenberg aus, nachdem gegen 16:15 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Gebäudes gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauch eines Räucherofens mutmaßlich aufgrund der hohen Temperaturen nicht wie normal über den Kamin abziehen konnte. Hierdurch verdichtete sich der Raum in dem Gebäude und drang durch die Fenster nach draußen. Die Feuerwehr schaltete den Ofen aus und belüftete die Räume, sodass kein Sachschaden entstand. Die Hindenburgstraße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

