POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Tunnelanlage mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag zwischen 04:00 Uhr und 04:25 Uhr in Böblingen zwei Zigarettenautomaten auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld aus diesen. Einer der Automaten ist in der Hans-Klemm-Straße, der andere in der Hewlett-Packard-Straße im Bereich der Bahnhaltestelle "Hulb" aufgestellt. An den beiden Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

