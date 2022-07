Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag zwischen 04:00 Uhr und 04:25 Uhr in Böblingen zwei Zigarettenautomaten auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld aus diesen. Einer der Automaten ist in der Hans-Klemm-Straße, der andere in der Hewlett-Packard-Straße im Bereich der Bahnhaltestelle "Hulb" aufgestellt. An den beiden Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

