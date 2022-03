Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Schweich (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten in Schweich, Am Yachthafen, in eine Gaststätte einzubrechen. Am 22.03.2022 wurde bei Arbeiten am Fährturm festgestellt, dass eine rückwärtige Tür angegangen worden war. Die Tür wies deutliche Hebelmarken auf, hielt aber den Hebelversuchen stand, so dass die Täter nicht in das Objekt gelangten. Die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen, weil die Gaststätte über den Winter wie üblich geschlossen war. Im näheren Umfeld des Tatorts wurden weitere Einbrüche und Sachbeschädigungen registriert, die sich in den vergangenen Wochen dort ereignet haben dürften. Die Tatausführung deutet dabei eher auf jugendliche Täter hin. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, email: pischweich@polizei.rlp.de, entgegen.

