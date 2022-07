Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 19:15 Uhr ereignete sich in der Marbacher Straße in Pleidelsheim ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Weil ein Pkw mit Anhänger auf der Marbacher Straße, kurz vor der Ampel zur Autobahnauffahrt in Richtung Stuttgart auf der Fahrbahn wendete, musste eine 52-jährige Audi-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen. Nachdem sie auf dem Linksabbiegestreifen zur Autobahnauffahrt bereits stand, fuhr ihr ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker hinten auf. Hierbei erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen, zudem entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzt der unbekannte Fahrer des Verursacherfahrzeugs, bei dem es sich um einen Smart handelt dürfte, zurück und entfernte sich in Richtung Pleidelsheim unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Marach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere wird eine namentlich unbekannte Zeugin, die im Nachgang mit der 52-Jährigen an der Unfallstelle im Austausch stand, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

