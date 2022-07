POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar rückte am Samstagabend in den Schulweg in Hochdorf aus, nachdem gegen 17:05 Uhr der Brand eines Fahrzeugs gemeldet worden war. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte ein Mercedes, der in der Garage eines Wohnhauses geparkt war, zu brennen begonnen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro ...

mehr