Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Wehrturm/ Einbruch in Gebäude

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (26.05.22) in ein Jugend- und Kulturhaus Am Wehrturm eingebrochen. Gegen 21.10 Uhr bemerkten Zeugen ein aufgehebeltes Kellerfenster. Am Morgen beobachtete eine Zeugin zwei unbekannte Männer, die sich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr an dem Gebäude aufhielten. Sie luden Sachen in einen weißen Toyota mit polnischem Kennzeichen. Anschließend fuhren sie weg.

Beide sind im Alter von 18-20 Jahren, rund 1,80 Meter - 1,85 Meter groß. Sie haben schwarze Haare, trugen Jogginghose sowie T-Shirt und haben eine athletische Statur. Ob etwas gestohlen wurde oder die Unbekannten etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell