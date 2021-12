Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Tablet gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Ehringshausen (Kreis Wetzlar) (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde am gestrigen Tag (16.12./21:55 Uhr) ein 20-Jähriger aus Dorsten (Landkreis Recklinghausen) in der Regionalbahn (Zugnummer: 15133) auf der Fahrt von Dillenburg Richtung Gießen. Für einen kurzen Toilettengang legte der Mann seine Umhängetasche mit dem darin befindlichen Tablet auf den Nachbarsitz. Nachdem der 20-jährige Mann zurückkehrte, war die Umhängetasche nicht aufzufinden. Auf Nachfrage bei anderen Reisenden wurde die Umhängetasche weiter vorne auf dem Boden gefunden. Das Tablet war jedoch nicht mehr in der Tasche. Festgestellt wurde der Diebstahl kurz vor dem Haltepunkt Katzenfurt/Ehringshausen.

Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein iPad der Marke Apple im Wert von rund 600,-EUR.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

