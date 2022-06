Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgänger durch Kollision mit Motorrad schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Sreinhagen (FK) - Am Donnerstagvormittag (23.06., 10.30 Uhr) beabsichtigte ein 73-jähriger Fußgänger die Brockhagener Straße in Höhe eines Lebensmittelmarktes zu queren. Zeitgleich befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die Brockhagener Straße aus Harsewinkel kommend. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Dabei stürzten beide. Der Fußgänger aus Steinhagen wurde mit schweren Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der Motorradfahrer wies keine Verletzungen auf. An dem Motorrad entstand leichter Sachschaden.

