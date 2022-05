Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos zerkratzt

Menden (ots)

Am Wochenende wurden in Menden Fahrzeuge zerkratzt. An der Brahmstraße beobachtete ein Pkw-Halter gegen 17.50 Uhr einen ihm bekannten Fußgänger, der sich an seinem Wagen zu schaffen machte. Als er nach draußen lief, flüchtete der 53-Jährige. An der Tür waren nun Lackkratzer und vor den Vorderreifen lagen Schrauben. Der Beschuldigte streitet ab.

In der Nacht zum Samstag beschädigten Unbekannte in der Erich-Kästner-Straße mindestens vier Pkw. Die Kratzer zogen sich jeweils mindestens über eine komplette Fahrzeuglänge, zum Teil auch über die Motorhaube. (cris)

