POL-OG: Kehl, Kork, Appenweier - Fahrraddiebstähle

Zwischen Montag- und Dienstagmittag machten sich noch unbekannte Langfinger im Raum Kehl ans Werk. Die Unbekannten entwendeten im Kehler Stadtgebiet, aber auch in der Landstraße in Kork sowie in der Ortenauer Straße in Appenweier Fahrräder und E-Bikes. Die insgesamt sechs Zweiräder waren größtenteils mit Spiral- und Kettenschlössern gesichert, welche die Täter vermutlich mit mitgeführtem Werkzeug überwinden konnten. Sie sorgten so für einen Diebstahlschaden von rund 15.000 Euro. Ob die Diebstähle in direktem Zusammenhang stehen, wird geprüft.

Die Polizei rät: Sollten sie verdächtige Personen im Bereich von Fahrradabstellplätzen beobachten, zögern Sie nicht, die Polizei unter der Rufnummer 110 zu verständigen!

