Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - In Vereinsheim eingebrochen, Hinweise erbeten

Meißenheim (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Vereinsheim im Stockplatzweg, haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von 20:40 Uhr bis 9 Uhr sollen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten eines dortigen Sportvereins eingebrochen sein. Durch Aufhebeln der Schutzeinrichtung sowie einer Tür verschafften sich die Langfinger gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten einen niederen Bargeldbetrag. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Vereinsheims wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07824 6629910 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

