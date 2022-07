POL-NOM: Kleinkraftrad ohne Führerschein geführt

Northeim (ots) - Northeim, Eisenbahnstraße Donnerstag, 30.06.22, 21:45 Uhr NORTHEIM(da) - Aufgrund einer anhaltenden Ruhestörung wollte am gestrigen Abend ein 72-jähriger Northeimer seinen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus zur Rede stellen. Der 45-jährige Verursacher schlug im Rahmen des Gesprächs zunächst die Hand des Rentners weg und bedrohte diesen anschließend. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr