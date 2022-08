POL-OG: Achern, A5 - Viele Verstöße

Rastatt (ots) - Funkenflug hat am Dienstagvormittag in der Niederwaldstraße beim Abflammen von Unkraut einen Nadelbaum in Brand gesetzt. Mehrere Rollläden, das Vordach sowie die Außenfassade eines in unmittelbarer Nähe stehenden Mehrfamilienhauses wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt waren rasch zur Stelle und konnten das kurz vor 10 Uhr ausgebrochene Feuer ...

mehr