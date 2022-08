Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Abflammen von Unkraut löst Brand aus

Rastatt (ots)

Funkenflug hat am Dienstagvormittag in der Niederwaldstraße beim Abflammen von Unkraut einen Nadelbaum in Brand gesetzt. Mehrere Rollläden, das Vordach sowie die Außenfassade eines in unmittelbarer Nähe stehenden Mehrfamilienhauses wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt waren rasch zur Stelle und konnten das kurz vor 10 Uhr ausgebrochene Feuer ablöschen. Die Bewohner haben vorsorglich das Haus verlassen, konnten aber nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Einsatzkräfte der Bundespolizei unterstützten die Maßnahmen vor Ort und regelten den Verkehr im Bereich der Ettlinger Straße. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Rastatt auf circa 10.000 Euro bis 20.000 Euro beziffert.

/wo

