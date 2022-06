POL-HB: Nr.: 0370--Brand im Klimacamp

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bischofsnadel und Martinistraße Zeit: 18.06.22, 17 Uhr und 21.15 Uhr Am Samstag raubten zwei unbekannte Täter in der Altstadt eine teure Handtasche und eine wertvolle Uhr und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 88 Jahre alte Frau stand gegen 17 Uhr gerade an der geöffneten Tür ihres Autos in der ...

mehr