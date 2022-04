POL-WAF: Everswinkel. Geldkassette bei Automatenaufbruch gestohlen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (09.04.2022, 12.19 Uhr) die EC-Karte einer 64-jährigen Frau in Oelde-Stromberg gestohlen. Die Strombergerin hatte an einem Bankautomaten an der Straße Auf dem Borgkamp Geld angehoben. Ein Unbekannter sprach sie anschließend an und behauptete, sie hätte 10 Euro vergessen. Die Frau steckte das Geld in ihren Geldbeutel und ging weiter. Wenig später bemerkte sie, dass der ...

