POL-OG: Rastatt - Berauscht aufgefahren

Rastatt (ots)

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer war am Montagnachmittag auf der Karlsruher Straße in Fahrtrichtung B 462 unterwegs, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der dahinterfahrende 22-jährige Audi-Lenker müsste dies gegen 16:20 Uhr mutmaßlich zu spät erkannt haben und fuhr seinem Vordermann auf. Das Resultat des Unfalls waren glücklicherweise keine Verletzten, sondern ein Sachschaden von insgesamt rund 6.500 Euro an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch bei dem jungen Fahrer des Audi aufgrund äußerer Erscheinungen einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln fest. In Folge dessen wurde ein positiv verlaufender Schnelltest und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt beschlagnahmten den Führerschein des Autofahrers.

