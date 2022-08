Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gegen Geländer geprallt

Baden-Baden (ots)

Am frühen Dienstagmorgen fuhr gegen 1:30 Uhr eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin die Vincentistraße stadtauswärts. In Höhe einer dortigen Schule kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das dortige Gehweggeländer. Nach eigenen Angaben sei sie einem Tier ausgewichen. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin eine alkoholische Beeinflussung von annähernd 2 Promille fest, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Sowohl am Pkw als auch am Geländer entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. /ag

