POL-OG: Achern, A5 - Aufgefahren

Gaggenau (ots) - Die erhoffte Beute und einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden ließen am frühen Montagmorgen zwei Unbekannte zurück, als sie versuchten in ein Schnellrestaurant in der Murgtalstraße einzubrechen. Gegen 4:30 Uhr drangen die Unbekannten brachial in das Restaurant ein und erhofften Geld im Büroraum zu ergattern. Nur wenige Minuten später ...

