Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen gesucht - 83-Jährige bestohlen

Wermelskirchen (ots)

Am Freitag (05.11.) erstattete eine 83-jährige Seniorin aus Wermelskirchen Anzeige wegen Taschendiebstahls.

Unbekannte Täter hatten der Dame am Mittwoch (03.11.)gegen 10:45 Uhr während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Thomas-Mann-Straße die Geldbörse aus der Tasche entwendet und mit der gestohlenen EC-Karte vier unberechtigte Bargeld-Abbuchungen vorgenommen. Die Täter erbeuteten insgesamt 1700 Euro.

Möglicherweise wurde der Seniorin an der Kühltheke das Portemonnaie entwendet, da dort laut Zeugenaussage eine Frau auffällig nah an die 83-Jährige herantrat. Die Unbekannte soll circa 160cm -170cm groß und zwischen 35-40 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Lederjacke.

Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell