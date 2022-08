Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Einbruch ohne Beute, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Die erhoffte Beute und einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden ließen am frühen Montagmorgen zwei Unbekannte zurück, als sie versuchten in ein Schnellrestaurant in der Murgtalstraße einzubrechen. Gegen 4:30 Uhr drangen die Unbekannten brachial in das Restaurant ein und erhofften Geld im Büroraum zu ergattern. Nur wenige Minuten später verließen sie das Gebäude jedoch fluchtartig, offenbar aufgrund der ausgelösten Alarmanlage und der dadurch anrückenden Polizei. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte nicht zum Ergreifen der Verdächtigen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo.

