Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Fahrzeugbrand, Nachtragsmeldung: Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach dem Fahrzeugbrand am Freitagabend gegen 23:50 Uhr im Pfarrhofgraben und den ersten Maßnahmen durch das Polizeirevier Haslach, haben nun die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der auf einem Parkplatz abgestellte Audi offenbar mutwillig in Brand gesteckt wurde. Beamte des Haslacher Reviers konnten dahingehend erste Spuren sichern, die nun von Kriminaltechnikern ausgewertet werden. Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei.

